Останина выступила за запрет шоу «ДНК» и «Мужское и женское»
Нина Останина заявила НСН, что на телевидении нужно пропагандировать хорошие, счастливые семьи, а не маргинальные.
Шоу «ДНК» и «Мужское и женское» пропагандируют маргинальные семьи, которые влияют на сознание подростков и молодых людей, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
«У нас не телеканалах, как правило, молодые представители шоу-бизнеса, которые считают себя свободными во всех отношениях. Они могут вести себя и говорить что хотят. Мы видим одни и те же лица на телеканалах. Мы видим представителей шоу-бизнеса, которые стали суррогатными отцами, при этом у нас отцам-одиночкам запрещено по закону это. Получается, что кому-то можно, а кому-то нет. Мы должны когда-то это урегулировать. Сколько раз направляли запрос, чтобы убрали передачи типа «ДНК», «Мужское и женское»? Там транслируются только маргинальные семьи, детей отбирают, молодежь смотрит это и думает, зачем такая семья. Нам нужно пропагандировать хорошие, счастливые семьи. Мне очень хочется обратиться к руководителям наших телевизионных каналов на этот счет», - сказала она.
На российском телевидении не хватает программ для детей и подростков, полезных и интересных одновременно, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
