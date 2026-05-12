Роскомнадзор не получал решений о блокировке игры Minecraft

Мероприятия по блокировке в России игры Minecraft в настоящее время не планируются. Как пишет RT, об этом заявили в Роскомнадзоре.

Cъёмки фильма «Minecraft в кино 2» стартуют в конце апреля

В ведомстве указали, что не получали соответствующих решений от уполномоченных органов.

«Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft», — говорится в сообщении.

Ранее в Роскомнадзоре указали, что не блокируют в России ресурсы крупнейшей онлайн-платформы для совместной IT-разработки GitHub, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Блокировка СайтовБлокировкаРоскомнадзорКомпьютерные Игры

Горячие новости

Все новости

партнеры