Россиянам рассказали об опасности длительного дефицита витамина D
Главная функция витамина D - усвоение кальция и поддержание прочности костей. Об этом NEWS.ru заявила врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
По её словам, в случае недостатка витамина D плотность костной ткани постепенно снижается. А длительный дефицит данного элемента ведёт к повышению риска переломов и развития остеопороза у взрослых.
«А у пожилых людей дополнительно увеличивает вероятность падений из-за ухудшения мышечной силы и координации движений», - указал эжксперт.
Уланкина добавила, что длительный дефицит витамина D также негативно влияет на иммунную систему.
Ранее иврач-диетолог и эндокринолог Елизавета Золотова заявила, что дефицит витамина D выявляют у 62% россиян даже после летнего сезона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянам рассказали об опасности длительного дефицита витамина D
- «Опасно, но необходимо»: Как говорить правду с театральной сцены
- «Никому не дано!»: Останина осудила Соловьева за оскорбление женщин
- Частным театрам в России предрекли светлое будущее
- Останина выступила за запрет шоу «ДНК» и «Мужское и женское»
- Песков: Боевые действия на Украине могут остановиться «в любой момент»
- Актёр Алдонин заявил, что молодым артистам нечего играть в современных постановках
- Россиянам назвали законный способ увеличить отпускные
- Останина выступила против введения отчетности для женщин о трате алиментов
- Актёр Алдонин обрушился с критикой на «осовременивание» классических произведений