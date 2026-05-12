Актёр Алдонин заявил, что молодым артистам нечего играть в современных постановках
12 мая 202613:58
Александра Веснина
Сегодня во многих театрах на сцене происходит каша, которая не вызывает ничего, кроме раздражения, сказал в пресс-центре НСН Сергей Алдонин.
Российский режиссёр театра, кино и телевидения, актёр Сергей Алдонин в пресс-центре НСН раскритиковал театры, которые делают слишком сумбурные постановки.
«Молодым артистам часто нечего играть в современных постановках. Приходишь в известных театр, там известный режиссер: все грохочет, все поют и танцуют, звучит рэп, мелодии из мюзиклов, три художника по костюмам, четыре режиссеров-помощников, два хореографа, экраны… Такая каша! Все кинули, миллиарды! И в итоге ничего непонятно! Такое не в одном театре. Все артисты в кучу. Если досидишь до конца, потом не помнишь ничего, кроме раздражения. Не на артиста направлена работа. Есть молодые дарования, есть! Но кто вытаскивает из них этот талант? Вы видите одного и то же актера, играющего один и тот же образ, переходя из кино в кино. Он талантливый! Но единицы актеров, которые могут сами себя делать. Актеры себя не видят. Из него надо вытаскивать потенциал. Для этого и нужен режиссер», — сказал собеседник НСН.
Ранее Алдонин заявил в пресс-центре НСН, что в массе своей у молодых артистов наблюдаются серьёзные проблемы с речью и голосом, а народный артист России Владимир Стеклов назвал преподавание в актёрских училищах кошмаром.
