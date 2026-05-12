Частным театрам в России предрекли светлое будущее

Сейчас наблюдается подъем частных театров, однако рассвет только впереди, сказал в пресс-центре НСН Николай Голубев.

Рассвет частных театров происходит в Санкт-Петербурге, в Москве, к сожалению, заведения вынуждены перебиваться грантами, сказал в пресс-центре НСН основатель и директор музея-театра «Булгаковский Дом» Николай Голубев.

«В России всегда было много частных театров. Это огромный кадровый резерв для репертуарных больших театров. Есть проблемы с финансированием этих независимых театров. Театры — дорогая штука, это помещение, свет, костюмы…. Несмотря на это, люди, которые очень хотят себя реализовать, будут пытаться в любом случае. Я бы не сказал, что сейчас рассвет частных театров, потому что им сегодня не хватает финансирования. В Санкт-Петербурге есть программа, которая дает субсидию таким театрам. Эта небольшая денежка, но все же помогает. Вот в Петербурге рассвет частных театров, в Москве, к сожалению, этого нет. В Москве люди перебиваются грантами. С другой стороны в Москве огромное количество театров, где люди могут работать, получать жалование. Определенный рост частных театров есть. Возможно, рассвет впереди», — сказал собеседник НСН.

Ранее российский режиссёр театра, кино и телевидения, актёр Сергей Алдонин в пресс-центре НСН раскритиковал театры, которые делают слишком сумбурные постановки.

ФОТО: пресс-служба театра "Неформат"
