Песков: Атаки ВСУ на регионы РФ не способствуют продвижению урегулирования
27 мая 202513:11
Атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на регионы РФ «диссонируют с устремлением к мирному процессу». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, Москва осуждает эти действия Киева.
«Эти действия Киева... они не способствуют продвижению к миру», - заключил представитель Кремля.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что за минувшую ночь российская система ПВО уничтожила 99 украинских беспилотников, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru