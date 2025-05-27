Песков: Атаки ВСУ на регионы РФ не способствуют продвижению урегулирования

Атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на регионы РФ «диссонируют с устремлением к мирному процессу». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков назвал опасным снятие ограничений с передаваемого Украине оружия

По его словам, Москва осуждает эти действия Киева.

«Эти действия Киева... они не способствуют продвижению к миру», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за минувшую ночь российская система ПВО уничтожила 99 украинских беспилотников, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраинаДмитрий Песков

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