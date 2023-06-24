Песков анонсировал выступление Путина в ближайшее время
Президент Владимир Путин выступит с обращением. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, обращение выйдет в ближайшее время.
Ранее Путину доложили о ситуации вокруг основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнесмен обвинил Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. В военном ведомстве опровергли заявления Пригожина и назвали их информационной провокацией. Возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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