Песков анонсировал выступление Путина в ближайшее время

Президент Владимир Путин выступит с обращением. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле о попытке организации вооруженного мятежа

По словам представителя Кремля, обращение выйдет в ближайшее время.

Ранее Путину доложили о ситуации вокруг основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнесмен обвинил Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. В военном ведомстве опровергли заявления Пригожина и назвали их информационной провокацией. Возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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