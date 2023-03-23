Песков анонсировал телефонный разговор Путина с иностранным коллегой

В четверг, 23 марта, президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор иностранным политиком, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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«Сегодня также (у Путина) международный телефонный разговор», - цитирует Пескова РИА Новости.

При этом он не уточнил,, о ком конкретно идет речь.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о грядущих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир Путин

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