Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным в ближайшие дни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу NTV.

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Эрдоган отметил, что телефонные переговоры планируется провести в ближайшие несколько дней. Точной даты турецкий лидер не назвал.

Президент добавил, что ведет диалог с Путиным по реализации зерновой сделки.

В среду, 22 марта, состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу и его турецкого коллеги Хулуси Акара. Главы военных ведомств обсудили зерновую сделку, ситуацию в Сирии и Нагорном Карабахе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что Москва согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган

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