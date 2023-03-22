Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным в ближайшие дни
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу NTV.
Эрдоган отметил, что телефонные переговоры планируется провести в ближайшие несколько дней. Точной даты турецкий лидер не назвал.
Президент добавил, что ведет диалог с Путиным по реализации зерновой сделки.
В среду, 22 марта, состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу и его турецкого коллеги Хулуси Акара. Главы военных ведомств обсудили зерновую сделку, ситуацию в Сирии и Нагорном Карабахе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что Москва согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней, передает НСН.
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