Песков анонсировал прямую линию с Путиным после ПМЭФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что точных дат проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока нет, сообщает РИА Новости.

Прямая линия с Путиным длилась почти четыре часа

По его словам, она пройдет после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», — заявил политик.

В мае Песков рассказал, что Кремль ведет предварительную подготовку к новой прямой линии с президентом. В прошлом году прямая линия президента состоялась 30 июня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Прямая Линия С Владимиром Путиным
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