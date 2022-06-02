Песков анонсировал прямую линию с Путиным после ПМЭФ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что точных дат проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока нет, сообщает РИА Новости.
По его словам, она пройдет после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», — заявил политик.
В мае Песков рассказал, что Кремль ведет предварительную подготовку к новой прямой линии с президентом. В прошлом году прямая линия президента состоялась 30 июня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- Песков анонсировал прямую линию с Путиным после ПМЭФ
- Супруга Кадырова возглавила рейтинг «первых леди» регионов
- В JP Morgan предупредили о надвигающемся экономическом «урагане»
- В результате стрельбы в США есть погибшие
- США снимают ограничения на авиасообщение с Кубой
- СМИ: США планируют продать Украине четыре беспилотника
- Минобороны РФ: Киев планирует обстреливать Россию американскими ракетами
- Байден не исключил закупки российской нефти по заниженным ценам
- Эмбер Херд отреагировала на вердикт суда
- В Чехии запретили десяткам граждан присоединиться к ВС Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru