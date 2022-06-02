Песков анонсировал прямую линию с Путиным после ПМЭФ

По его словам, она пройдет после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», — заявил политик.

В мае Песков рассказал, что Кремль ведет предварительную подготовку к новой прямой линии с президентом. В прошлом году прямая линия президента состоялась 30 июня.

