Песков рассказал о подготовке новой прямой линии с Путиным

Кремль ведет предварительную подготовку к новой прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель президента, прямая линия есть в планах, однако ее даты пока не определены, пишет «Свободная пресса».

«Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — цитирует Пескова ТАСС.

В прошлом году прямая линия президента состоялась 30 июня, самыми популярными темами были борьба с коронавирусной инфекцией и вакцинация, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПрямая Линия С Владимиром ПутинымВладимир Путин
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