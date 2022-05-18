Песков рассказал о подготовке новой прямой линии с Путиным

Как отметил представитель президента, прямая линия есть в планах, однако ее даты пока не определены, пишет «Свободная пресса».

«Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — цитирует Пескова ТАСС.

В прошлом году прямая линия президента состоялась 30 июня, самыми популярными темами были борьба с коронавирусной инфекцией и вакцинация, напоминает Ura.ru.

