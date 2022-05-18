Песков рассказал о подготовке новой прямой линии с Путиным
Кремль ведет предварительную подготовку к новой прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как отметил представитель президента, прямая линия есть в планах, однако ее даты пока не определены, пишет «Свободная пресса».
«Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — цитирует Пескова ТАСС.
В прошлом году прямая линия президента состоялась 30 июня, самыми популярными темами были борьба с коронавирусной инфекцией и вакцинация, напоминает Ura.ru.
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