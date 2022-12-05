Песков анонсировал ответ на введение Западом потолка цен на нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет признавать решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть, сообщает РИА Новости.

Эксперт заявил, что потолок цен на нефть РФ плохо отразится на Украине

По его словам, Москва готовит ответ на эти ограничения.

«Решения готовятся, но, разумеется, тут очевидным является одно - никаких потолков мы признавать не будем», - заключил представитель Кремля.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия разрабатывает механизмы запрета введения потолка цен на нефть, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЦена На НефтьРоссияДмитрий Песков
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