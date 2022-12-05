Песков анонсировал ответ на введение Западом потолка цен на нефть
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет признавать решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть, сообщает РИА Новости.
По его словам, Москва готовит ответ на эти ограничения.
«Решения готовятся, но, разумеется, тут очевидным является одно - никаких потолков мы признавать не будем», - заключил представитель Кремля.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия разрабатывает механизмы запрета введения потолка цен на нефть, сообщает RT.
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