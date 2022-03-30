Первым заместителем Жириновского назначили депутата Диденко

Первым заместителем Владимира Жириновского в центральном аппарате ЛДПР высшим советом партии был назначен депутат Алексей Диденко, сообщается в Telegram-канале фракции.

Отмечается, что решение было принято единогласно.

Сообщается также, что решение принято в связи с началом подготовки к единому дню голосования – для усиления работы всех органов и подразделений партии.

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На сегодняшний день нет адекватных преемников лидера ЛДПР Владимира Жириновского, однако на случай продолжительной болезни политика следует искать будущего главу партии именно в Госдуме, заявил ранее гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЖириновскийЛДПР
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