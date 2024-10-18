Первый замминистра экономики Торосов покинет свой пост
Первый замминистра экономики России Илья Торосов уйдет в отставку. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, оно размещено на портале правовых актов.
По данным газеты «Ведомости», на посту Торосова может сменить замминистра экономики Максим Колесников. Уточняется, что Торосов написал заявление по собственному желанию, он намерен возобновить работу в банковской сфере.
Ранее президент России Владимир Путин освободил Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова от должностей замминистра обороны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первый замминистра экономики Торосов покинет свой пост
- СМИ: Российские пилоты увидели в небе над Москвой НЛО
- «Зенит» разгромил со счетом 5:0 «Акрон» в матче РПЛ
- Минобороны предложило оформлять статус ветерана добровольцам при отправке на СВО
- В Хабаровске намерены построить новый театр вместо ремонта сгоревшего
- Ангар строящегося завода по производству картошки фри загорелся в Калининградской области
- Зеленский посетовал на нежелание ФРГ пригласить Украину в НАТО
- Генпрокурор РФ поручил проверить организацию питания в школах и детсадах
- Группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето»
- Путин объяснил, почему он не поедет на саммит G20 в Бразилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru