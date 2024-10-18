Первый замминистра экономики Торосов покинет свой пост

Первый замминистра экономики России Илья Торосов уйдет в отставку. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, оно размещено на портале правовых актов.

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По данным газеты «Ведомости», на посту Торосова может сменить замминистра экономики Максим Колесников. Уточняется, что Торосов написал заявление по собственному желанию, он намерен возобновить работу в банковской сфере.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова от должностей замминистра обороны.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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