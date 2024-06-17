Путин освободил Панкова, Цаликова, Шевцову и Попова от должностей замминистра обороны
17 июня 202416:35
Президент России Владимир Путин освободил Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова от должностей замминистра обороны.
Новость дополняется.
Кроме того, генерал Попов уволен с военной службы, говорится в президентском указе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru