Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны

Президент России Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, а Анну Цивилеву и Павла Фрадкова - заместителями министра.

Новость дополняется.

Путин разрешил иметь в российском Минобороны 12 замминистра, в том числе двух первых.

Николай Панков, Руслана Цаликова, Татьяна Шевцова и Павел Попов освобождены от должностей замминистра обороны. Кроме того, генерал Попов уволен с военной службы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФВладимир ПутинНазначение

Горячие новости

Все новости

партнеры