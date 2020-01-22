Первый замгенпрокурора РФ Буксман решил уйти в отставку

Первый замгенпрокурора России Александр Буксман подал ходатайство об отставке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в ведомстве.

Государственный советник юстиции первого класса Буксман получил должность заместителя генпрокурора в 2006 году. Он имеет ряд государственных и ведомственных наград.