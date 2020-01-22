Первый замгенпрокурора РФ Буксман решил уйти в отставку

22 января 202019:01

Первый замгенпрокурора России Александр Буксман подал ходатайство об отставке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в ведомстве.

Государственный советник юстиции первого класса Буксман получил должность заместителя генпрокурора в 2006 году. Он имеет ряд государственных и ведомственных наград.

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В свою очередь издание РБК сообщает, что заявления на стол положили руководители трех «главков» Генпрокуратуры: начальник управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев, начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук и начальник кадрового управления Сергей Замуруев.

Отметим, что сегодня в должности генпрокурора России был утвержден бывший заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов. Вступая в должность, он пообещал оценить работу всех сотрудников ведомства.

Накануне СМИ сообщили, что рапорт об отставке подал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной и замгенпрокурора Виктор Гринь.

Бывший генпрокурор Юрий Чайка назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

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