Первый замгенпрокурора РФ Буксман решил уйти в отставку
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман подал ходатайство об отставке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в ведомстве.
Государственный советник юстиции первого класса Буксман получил должность заместителя генпрокурора в 2006 году. Он имеет ряд государственных и ведомственных наград.
В свою очередь издание РБК сообщает, что заявления на стол положили руководители трех «главков» Генпрокуратуры: начальник управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев, начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук и начальник кадрового управления Сергей Замуруев.
Отметим, что сегодня в должности генпрокурора России был утвержден бывший заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов. Вступая в должность, он пообещал оценить работу всех сотрудников ведомства.
Накануне СМИ сообщили, что рапорт об отставке подал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной и замгенпрокурора Виктор Гринь.
Бывший генпрокурор Юрий Чайка назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
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