Полпред Чайка назвал свой перевод на Кавказ «приятным»
Новый полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, что перевод на эту должность стал для него неожиданным, но приятным.
«И я с большим удовольствием (предложение – НСН) принял его», - заявил бывший генпрокурор в интервью «Интерфаксу». Чайка добавил, что для него наступил «новый этап в жизни» и ему предстоит оправдать доверие президента.
Чайка также рассказал, что его предки ранее служили на Северном Кавказе. В частности, его дед до революции служил в конвое наместника его величества на Кавказе - великого князя Николая Николаевича Романова. По словам полпреда, сегодня он, по сути, занимает должность, которая соответствует посту наместника в царской России.
«Семейные традиции - служение государству и руководителю страны – продолжаются», - заключил он.
Отметим, что преемником Чайки стал бывший зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов. Сегодня он был утвержден на посту генпрокурора России.
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