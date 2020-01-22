Полпред Чайка назвал свой перевод на Кавказ «приятным»

22 января 202014:36

Новый полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, что перевод на эту должность стал для него неожиданным, но приятным.

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«И я с большим удовольствием (предложение – НСН) принял его», - заявил бывший генпрокурор в интервью «Интерфаксу». Чайка добавил, что для него наступил «новый этап в жизни» и ему предстоит оправдать доверие президента.

Чайка также рассказал, что его предки ранее служили на Северном Кавказе. В частности, его дед до революции служил в конвое наместника его величества на Кавказе - великого князя Николая Николаевича Романова. По словам полпреда, сегодня он, по сути, занимает должность, которая соответствует посту наместника в царской России.

«Семейные традиции - служение государству и руководителю страны – продолжаются», - заключил он.

Отметим, что преемником Чайки стал бывший зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов. Сегодня он был утвержден на посту генпрокурора России.

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ФОТО: kremlin.ru
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