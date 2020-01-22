Первый спикер Госдумы оценил шансы России на парламентскую республику

Председатель Государственной думы первого созыва Иван Рыбкин в беседе с НСН согласился с президентом. Однако он также добавил, что управлять Россией нельзя как без президента, так и без расширения полномочий парламента.

«По-моему, президент в послании Федеральному Собранию сформулировал вполне четко, что такой махиной, как Россия нужно управлять достаточно централизованной власти. Поэтому президент в этой структуре власти не просто уместен, а крайне необходим! С другой стороны, ведь и парламент должен иметь более серьезные полномочия. По сути дела, у парламента несколько функций: законотворческая, представительская и плюс консольная. Я думаю, что в умах людей президент присутствует, как олицетворение власти. Такой махиной, как Россия только из федерального центра не управить одному президенту. Президент это хорошо понимает. Поэтому отсюда идет укрепление в принципе функций губернаторов. И волей-неволей придется передать часть полномочий серьезных. Поэтому и укрепление Госсовета. Госсовет - как олицетворение обратной связи с регионами. Как это будут соотносить в конституции, сказать сложно, но обратная связь крайне необходима», - заключил собеседник НСН.

Ранее в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Повлияют ли смена правительства и поправки в Конституцию на курс рубля». Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал о функции нового правительства и в частности миссии нового первого зампреда Андрея Белоусова.

