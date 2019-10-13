Отношение президента России Владимира Путина к главе Украины Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко. Такое заявление сделал бывший украинский лидер Леонид Кравчук.

Он сообщил, что Путин начал слушать Зеленского. Кроме того, Кравчук заметил, что российский лидер не хотел разговаривать с Порошенко, а с новым украинским главой поддерживает диалог. Тaкже он нaпомнил, что после переговоров лидеров двух стрaн в сентябре состоялся обмен зaключенными между Москвой и Киевом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона, прошедшего в четверг, 10 октября, в Киеве, назвал странным отсутствие авиасообщения между Россией и Украиной. Он отметил, что запрет приводит к банкротству украинских компаний. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что в восстановлении авиасообщения с Россией заинтересованы, в первую очередь простые украинцы, а также олигархи, стоящие за Зеленским.

