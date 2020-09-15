Первый президент Украины: Лукашенко соткан из власти

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН прокомментировал эту ситуацию и заявил, что Лукашенко за время нахождения у власти настолько с ней свыкся, что уже не представляет себя вне ее.

«Лукашенко не представляет себя вне власти. Он уже соткан из власти за эти годы и вся белорусская политика пронизана волей и желаниями, недемократическими методами руководства господина Лукашенко», - сказал Кравчук.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в интервью НСН высказал мнение, что даже в случае стабилизации ситуации в Белоруссии и сохранения Лукашенко у власти ЕС не пересмотрит это свое решение о непризнании его легитимным главой государства.

«Лукашенко для них (ЕС - НСН) неудобная фигура. Белоруссия входит в Союзное государство с Россией, цель была оторвать ее от России», - сказал бывший посол.

