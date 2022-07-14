США: блокады Калининграда не существует

По сообщению пресс-службы, люди и товары могут попадать туда из основной части России различными маршрутами. «Между основной частью РФ и Калининградом продолжаются перевозки пассажиров по различным маршрутам, а также доставка гуманитарных грузов и большинства других товаров», — следует из сообщения внешнеполитического ведомства США.

Ранее стало известно, что Евросоюз и Россия заключили соглашение, не допускающее запрет перевозки грузов между частями России. Это касается и железнодорожного, и автомобильного транзита. Отмечается, что документ полностью удовлетворил представителей Кремля, при этом власти Литвы до сих пор отказываются давать согласие на транзит в Калининград.

