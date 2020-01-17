Первые две главы Конституции останутся неизменными

Он добавил, что предложения изменить эти две статьи уже есть, но группа не будет их вносить, передает РИА Новости.

Первая глава Конституции закрепляет основы конституционного строя, во второй речь идет о правах и свободах человека и гражданина. Не будет изменена и девятая глава о порядке внесения изменений в Конституцию, уточнил Крашенинников.

В группу по работе с поправками в Конституцию вошли более 70 человек. В их числе президент РСПП Александр Шохин, депутаты Валентина Терешкова и Ирина Роднина, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров сенатор Алексей Пушков, писатель Захар Прилепин, казачий атаман Николай Долуда, пианист Денис Мацуев, врач-кардиохирург Лео Бокерия.

Набор поправок в Конституцию 15 января огласил президент. По данным СМИ, работа над внесением поправок и проведение голосования будет проведена в сжатые сроки. Источник «Коммерсанта» допустил, что спешка может быть связана с намерением ввести норму о самороспуске Госдумы и провести досрочные выборы депутатов.

Участник рабочей группы, сенатор Андрей Клишас назвал подобные слухи анекдотом и попросил «не заниматься ерундой», сообщает телеканал «360».

