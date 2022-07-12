Первая леди США извинилась за сравнение латиноамериканцев с тако
Первая леди США Джилл Байден извинилась за свое сравнение латиноамериканцев с тако в ходе выступления перед правозащитной организацией из Южной Америки, передает Associated Press.
Представитель первой леди извинился и объяснился от лица Байден в соцсетях, отметив, что та не хотела «выразить ничего, кроме восхищения и любви».
Байден в ходе выступления сказала, что латиноамериканское сообщество «уникально, как тако на завтрак в Сан-Антонио». Позже в соцсетях появилась критика этого высказывания первой леди. В частности, Национальная ассоциация латиноамериканских журналистов заявила, что «мы - не тако» и призвала к большему пониманию латиноамериканского сообщества.
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