Байден прочел техподсказки с телесуфлера в ходе выступления

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления прочел технические подсказки вместе с основным текстом. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский рассказал о «некоторых моментах», мешающих Байдену посетить Украину

«Конец цитаты. Повторите строку», - сказал Байден.

После этих слов Байден вновь начал повторять сказаное ранее высказывание.

Байден не первый раз оказывается в курьезной ситуации. В частности, он неоднократно ошибался в фамилиях коллег и названиях стран.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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