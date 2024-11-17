Маск заявил, что у Зеленского «прекрасное чувство юмора»

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского «прекрасное чувство юмора».

Так бизнесмен отреагировал на слова президента о том, что победивший на выборах главы государства в США Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.

Ранее Маск пообещал «уничтожить» тех, кто утверждает о его связях с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

