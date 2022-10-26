СМИ: Макрон унизит Шольца отказом в совместной пресс-конференции

Лидеры Франции и Германии встретятся 26 октября в Париже. Накануне Берлин анонсировал встречу Макрона и Шольца с журналистами во французской столице. Однако позже в Елисейском дворце заявили, что такого мероприятия не планируется, напоминает RT.

«Если эти сведения подтвердятся, случившееся станет большим оскорблением для Шольца», — отмечает Politico.

Издание сообщает об охлаждении между Макроном и Шольцем. Отказ в проведении совместной пресс-конференции — это «политическая тактика», используемая в качестве упрека, пишет «Свободная пресса».

