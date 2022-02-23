Перестраховочная компания Munich Re отменила контракт по «Северному потоку - 2»

Главный исполнительный директор немецкой перестраховочной компании Munich Re Йоахим Веннинг заявил, что контракт по газопроводу «Северный поток - 2» отменён, сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что решение было принято ещё зимой 2021 года, когда компания прекратила страхование проекта на фоне угрозы санкций.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что принял решение остановить сертификацию газопровода «Северный поток - 2».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрахованиеСеверный Поток-2Германия
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