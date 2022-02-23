Перестраховочная компания Munich Re отменила контракт по «Северному потоку - 2»
23 февраля 202213:57
Главный исполнительный директор немецкой перестраховочной компании Munich Re Йоахим Веннинг заявил, что контракт по газопроводу «Северный поток - 2» отменён, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что решение было принято ещё зимой 2021 года, когда компания прекратила страхование проекта на фоне угрозы санкций.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что принял решение остановить сертификацию газопровода «Северный поток - 2».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,8 млн+138 тыс. / сут.
Умерли
348 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
12,8 млн+179 тыс. / сут.
- YouTube заблокировал канал главы ДНР Пушилина
- Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о праве на огнестрельное оружие
- В Минфине заявили, что следят за ситуацией на рынках после введения новых санкций
- Диалог против войны. Эксперты назвали способы прекратить конфликт в Донбассе
- Перестраховочная компания Munich Re отменила контракт по «Северному потоку - 2»
- Сергей Юран вновь возглавил подмосковный клуб «Химки»
- СНБО Украины принял решение о вводе ЧП на всей территории страны
- Американское СМИ «похоронило» королеву Елизавету II
- В Крыму предотвратили теракт, который готовили сторонники «Правого сектора»
- В ДНР предположили, когда Украина пойдет в наступление в Донбассе
23 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru