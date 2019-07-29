Переоцененный кум: Политолог объяснил отстранение Медведчука от Минска

Лидер «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук больше не будет участвовать в минских переговорах. Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Бессмертный. Он заявил, что речь идет о серьезной модификации переговорного процесса, так как в текущих условиях переговоры могут растянуться на десятки лет.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью НСН заявил, что в отстранении Медведчука нет ничего удивительного: он хоть и имел хорошие связи и в Москве, и в Киеве, но по факту ничего не решал.

«На протяжении пяти лет толку от него было недостаточно много, а больше пиара на этом процессе. Если только будет принято решение на высшем уровне, что переговоры будут проходить без посредников типа Медведчука, а на уровне президентов или же на уровне тех, кто уполномочен президентами, то, думаю, от этого будет больше толку, чем от пиара господина Медведчука. Четыре человека, которых он освободил в ходе последней избирательной кампании – это была пиар-акция больше. В декабре 2017 года были освобождены больше 70 человека – но тогда большую роль сыграл митрополит Онуфрий – предстоятель Украинской православной церкви. Ну и Медведчук освободил Надежду Савченко в свое время. Вот послужной список Медведчука за это время. Не удалось добиться выполнения минских договоренностей, несмотря на то, что у Медведчука были дружеские отношения с Порошенко и более чем дружеские, почти родственные, с Путиным. Коэффициент полезного действия Медведчука был достаточно низок. Дай бог, чтобы телефонный разговор, который состоялся между Путиным и Зеленским, привел к позитивным изменениям, поскольку понятно, что не Медведчук должен решать проблемы украино-российских отношений и примирения двух, а то и трех частей Украины», - сказал он.