Россиянам объяснили, как правильно выбрасывать документы с персональными данными

По её словам, такие документы могут быть найдены мошенниками, а информация о паспортных данных и номерах карт позволит им «оформить кредиты, получить доступ к счетам и многое другое».

Она указала, что перед утилизацией документы с персональными данными следует разрезать или порвать на мелкие фрагменты.

«А если есть возможность сделать это безопасно, важные документы с данными лучше сжечь», — заключила эксперт.

Ранее в Общественной палате РФ предупредили граждан о возможных штрафах за неправильную утилизацию строительного мусора после ремонта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

