Россиянам объяснили, как правильно выбрасывать документы с персональными данными
Документы с персональными данными нельзя просто выбрасывать в обычный мусорный контейнер. Об этом в беседе с RT заявила эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова.
По её словам, такие документы могут быть найдены мошенниками, а информация о паспортных данных и номерах карт позволит им «оформить кредиты, получить доступ к счетам и многое другое».
Она указала, что перед утилизацией документы с персональными данными следует разрезать или порвать на мелкие фрагменты.
«А если есть возможность сделать это безопасно, важные документы с данными лучше сжечь», — заключила эксперт.
Ранее в Общественной палате РФ предупредили граждан о возможных штрафах за неправильную утилизацию строительного мусора после ремонта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам объяснили, как правильно выбрасывать документы с персональными данными
- Лавров: О перспективах переговоров по Украине сейчас трудно говорить
- Встанет вся торговля: Чем грозит решение ЕС задерживать танкеры с нефтью из РФ
- Лавров: Адресованное Путину письмо Зеленского было разослано по всему миру
- Каллас: Евросоюз обсудит новые меры по борьбе с «теневым флотом»
- Борьба за сварщика: Волна сокращений ударит по айтишникам и офисным работникам
- Песков: Украина делает все, чтобы затормозить процесс урегулирования
- Лидер группы «АнимациЯ» выбрал винил вместо нейросетей
- Андрей Макаревич заявил, что по его дому в Израиле был прилет
- Тинейджеры и ютуберы: Кто сделал кассу ужастику «Закулисье реальности»