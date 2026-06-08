Россиянам объяснили, как правильно выбрасывать документы с персональными данными

Документы с персональными данными нельзя просто выбрасывать в обычный мусорный контейнер. Об этом в беседе с RT заявила эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова.

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По её словам, такие документы могут быть найдены мошенниками, а информация о паспортных данных и номерах карт позволит им «оформить кредиты, получить доступ к счетам и многое другое».

Она указала, что перед утилизацией документы с персональными данными следует разрезать или порвать на мелкие фрагменты.

«А если есть возможность сделать это безопасно, важные документы с данными лучше сжечь», — заключила эксперт.

Ранее в Общественной палате РФ предупредили граждан о возможных штрафах за неправильную утилизацию строительного мусора после ремонта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент ЖКХ города Москвы
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