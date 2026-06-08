Каллас: Евросоюз обсудит новые меры по борьбе с «теневым флотом»

По её словам, европейская миссия Irini «изменила порядок взаимодействия и теперь стала высаживаться на корабли для проведения досмотра».

«Идея состоит также в том, чтобы выработать новые лучшие практики обращения с такими судами на основе опыта разных стран, поскольку они действительно представляют опасность», - указала Каллас.

Она добавила, что цель борьбы с «теневым флотом» - ограничение финансовых возможностей России.

Ранее Каллас заявила, что против Ирана впервые введут санкции за нарушение свободы судоходства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».