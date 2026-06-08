Каллас: Евросоюз обсудит новые меры по борьбе с «теневым флотом»
Министры обороны Евросоюза на неформальной встрече намерены обсудить так называемый «теневой флот» России. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
По её словам, европейская миссия Irini «изменила порядок взаимодействия и теперь стала высаживаться на корабли для проведения досмотра».
«Идея состоит также в том, чтобы выработать новые лучшие практики обращения с такими судами на основе опыта разных стран, поскольку они действительно представляют опасность», - указала Каллас.
Она добавила, что цель борьбы с «теневым флотом» - ограничение финансовых возможностей России.
Ранее Каллас заявила, что против Ирана впервые введут санкции за нарушение свободы судоходства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Встанет вся торговля: Чем грозит решение ЕС задерживать танкеры с нефтью из РФ
- Лавров: Адресованное Путину письмо Зеленского было разослано по всему миру
- Каллас: Евросоюз обсудит новые меры по борьбе с «теневым флотом»
- Борьба за сварщика: Волна сокращений ударит по айтишникам и офисным работникам
- Песков: Украина делает все, чтобы затормозить процесс урегулирования
- Лидер группы «АнимациЯ» выбрал винил вместо нейросетей
- Андрей Макаревич заявил, что по его дому в Израиле был прилет
- Тинейджеры и ютуберы: Кто сделал кассу ужастику «Закулисье реальности»
- Ходорковский заочно получил 10 лет колонии за фейки о ВС РФ
- Граждан РФ призвали воздержаться от поездок в Израиль