Москвичам пообещали более теплые зимы
В течение 21-го века зимние температуры в Москве могут повыситься на 7-10 градусов. Об этом «Ленте.ру» заявил гендиректор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков.
Он сослался на прогноз Главной геофизической обсерватории, согласно которому зимы станет более сырыми, дожди будут идти чаще, чем снег.
Что касается летних температур, то специалисты прогнозируют, что они вырастут на 4-5 градусов. При этом жара выше 30 градусов станет более частым явлением.
Рыбаков отметил, что эксперты считают человека ключевым фактором текущих климатических изменений. И если воздействие человечества на климат удастся снизить, что к концу века последствия могут стабилизироваться на достаточно приемлемом уровне.
Ранее учёные выяснили, что колебания температуры воздуха напрямую влияют на настроение, уровень энергии и качество сна человека, пишут «Известия».
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