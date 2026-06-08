Лавров: О перспективах переговоров по Украине сейчас трудно говорить
Россия готова к честным, «без жульничества», переговорам с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
При этом министр усомнился в возможности переговоров, напомнив, что лидеры Великобритании, Франции, Германии и Украины объявили о новом соглашении о производстве для ВСУ оружия для ударов вглубь России.
«Сейчас трудно даже как-то комментировать перспективы переговоров», - цитирует Лаврова RT.
Ранее Лавров заявил, что его удивили слова главы Госдепа США Марко Рубио о якобы неготовности России к переговорам по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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