Лавров: О перспективах переговоров по Украине сейчас трудно говорить

При этом министр усомнился в возможности переговоров, напомнив, что лидеры Великобритании, Франции, Германии и Украины объявили о новом соглашении о производстве для ВСУ оружия для ударов вглубь России.

«Сейчас трудно даже как-то комментировать перспективы переговоров», - цитирует Лаврова RT.

Ранее Лавров заявил, что его удивили слова главы Госдепа США Марко Рубио о якобы неготовности России к переговорам по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

