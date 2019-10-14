Переизбранный президент Абхазии назначил премьера

Валерий Бганба стал во второй раз главой правительства Абхазии. Указ о его назначении подписал президент закавказской республики Рауль Хаджимба, сообщает ТАСС. Теперь премьер-министр выдвинет кандидатуры на посты в правительстве.

Рауль Хаджимба 9 октября избран на второй срок президента частично признанной республики. Как отмечает RT, он уже принёс присягу и официально стал главой государства.