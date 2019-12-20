Переговоры РФ и Украины по газу продолжатся в Минске в пятницу
20 декабря 201900:39
Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в Минске в пятницу 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- При стрельбе на Лубянке ранен гражданский человек
- Новак: РФ и Украина подготовили детальный протокол по газу
- NYT: Трамп, подвергнутый обвинениям в Вашингтоне, нашел защиту в Москве
- На сына бывшего президента Грузии совершено нападение
- Сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке