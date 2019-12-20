Переговоры РФ и Украины по газу продолжатся в Минске в пятницу

20 декабря 201900:39

Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в Минске в пятницу 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».

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