Новак: РФ и Украина подготовили детальный протокол по газу

19 декабря 201923:31

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия и Украина подготовила детальный протокол по газу. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Новака, в ближайшее время ожидаются окончательные согласования. Министр также подчеркнул, что сторонами была проделана хорошая работа.

Как отмечает Интерфакс, глава украинского Минэнерго Алексей Оржель поддержал российского коллегу, подчеркнув, что протокол приближает к подписанию контракта на транзит газа. Оржель также добавил, что положения протокола были поддержаны властями украинской и российской сторон.

Напомним, десятилетний контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" заканчивается в конце декабря.

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