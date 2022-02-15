Переговоры Путина и Шольца продлились более трёх часов

По его словам, сначала лидеры общались один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля, после чего продолжили свою беседу в формате рабочего завтрака.

Представитель Кремля добавил, что после переговоров Путин и Шольц расскажут об их итогах на специальной пресс-конференции.

Ранее президент России Владимир Путин уточнил, что большая часть переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем будет посвящена темам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины, сообщает RT.

