Переговоры Путина и Шольца продлились более трёх часов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца продлились чуть более трёх часов, сообщает ТАСС.

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По его словам, сначала лидеры общались один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля, после чего продолжили свою беседу в формате рабочего завтрака.

Представитель Кремля добавил, что после переговоров Путин и Шольц расскажут об их итогах на специальной пресс-конференции.

Ранее президент России Владимир Путин уточнил, что большая часть переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем будет посвящена темам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияГерманияВладимир Путин
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