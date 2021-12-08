Переговоры Путина и премьера Греции Мицотакиса начались в Сочи

Встреча глав государств проходит в Сочи. В начале беседы российский лидер отметил, что российско-греческие отношения развиваются в позитивном ключе, и напомнил о вкладе России в обретение Грецией независимости.

Греческий премьер, в свою очередь, заявил, что в Греции помнят об этом событии, которое «неразрывно связывает страны».

Также Путин и Мицотакис подтвердили дружественный характер двусторонних отношений и настрой на развитие сотрудничества.

Ранее Мицотакис заявил, что терроризм и экстремизм могут быть побеждены только при условии отсутствия антагонизма с Россией.

