Переговоры Путина и премьера Греции Мицотакиса начались в Сочи
Президент России Владимир Путин заявил, что готов как в ходе переговоров, так и в неформальной обстановке, обсудить с новым премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом любые вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает РИА Новости.
Встреча глав государств проходит в Сочи. В начале беседы российский лидер отметил, что российско-греческие отношения развиваются в позитивном ключе, и напомнил о вкладе России в обретение Грецией независимости.
Греческий премьер, в свою очередь, заявил, что в Греции помнят об этом событии, которое «неразрывно связывает страны».
Также Путин и Мицотакис подтвердили дружественный характер двусторонних отношений и настрой на развитие сотрудничества.
Ранее Мицотакис заявил, что терроризм и экстремизм могут быть побеждены только при условии отсутствия антагонизма с Россией.
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