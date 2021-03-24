Премьер Греции призвал страны ЕС сотрудничать с Россией
Россия является важной частью архитектуры европейской безопасности, поэтому отношения с ней надо выстраивать на основе сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает ТАСС.
По его словам, терроризм и экстремизм могут быть побеждены только при условии отсутствия антагонизма с Россией. Премьер добавил, что РФ несет ответственность за сохранение мира, являясь членов Совбеза ООН.
Мицотакис также отметил стабильную поддержку Россию в вопросе о кипрской проблеме. Он подчеркнул, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным двусторонние отношения и создание «двузонального, двухобщинного государства» на Кипре.
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