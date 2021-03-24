Премьер Греции призвал страны ЕС сотрудничать с Россией

Россия является важной частью архитектуры европейской безопасности, поэтому отношения с ней надо выстраивать на основе сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает ТАСС.

По его словам, терроризм и экстремизм могут быть побеждены только при условии отсутствия антагонизма с Россией. Премьер добавил, что РФ несет ответственность за сохранение мира, являясь членов Совбеза ООН.

Кипр откроет границы для российских туристов с 1 апреля

Мицотакис также отметил стабильную поддержку Россию в вопросе о кипрской проблеме. Он подчеркнул, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным двусторонние отношения и создание «двузонального, двухобщинного государства» на Кипре.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзПремьер-министрГреция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры