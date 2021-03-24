Премьер Греции призвал страны ЕС сотрудничать с Россией

Россия является важной частью архитектуры европейской безопасности, поэтому отношения с ней надо выстраивать на основе сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает ТАСС.

По его словам, терроризм и экстремизм могут быть побеждены только при условии отсутствия антагонизма с Россией. Премьер добавил, что РФ несет ответственность за сохранение мира, являясь членов Совбеза ООН.