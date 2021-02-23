Переговоры Путина и Лукашенко продлились более шести часов

В частности, в ходе переговоров Путин отметил, что сотрудничество между странами является востребованным на всех уровнях. В свою очередь, Лукашенко отметил важность финансовой помощи, оказанной Россией Белоруссии.

Ранее первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН рассказал, что действующий президент республики Александр Лукашенко торопится в Россию на переговоры с Владимиром Путиным, чтобы попросить денег.



