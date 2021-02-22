Лукашенко привез в подарок Путину корзину с белорусской едой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в Сочи корзину белорусских продуктов в подарок президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого".
В канале опубликовали фотографии продуктов. Среди них упаковки с аналогом ветчины хамон, а также несколько кусков белорусского производства.
РБК отмечает, что президент России ранее оценил продукты белорусского производства, назвав их качественными и доступными жителям России. Встреча двух президентов прошла в понедельник на горнолыжном курорте "Красная поляна" в Сочи.
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