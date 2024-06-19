Переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе завершились
Переговоры президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в составе делегаций завершились, они длились чуть более 1,5 часа.
Российский лидер отметил, что Россия ценит последовательную и неизменную поддержку российской политики со стороны КНДР, в том числе на украинском направлении.
Российско-корейская дружба была выкована в условиях суровых испытаний, отметил Путин. Президент напомнил, что в 1945 году советские солдаты плечом к плечу с корейскими патриотами сражались за освобождение Кореи от японских захватчиков
Ким Чен Ын в свою очередь отметил роль России в поддержке стратегической стабильности и баланса в мире, выразил поддержку России в проведении спецоперации. Лидер КНДР также отметил, что Россия и Северная Корея вступают в период нового расцвета.
Со своей стороны, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 18 июня на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что на фоне визита Путина в КНДР альянс планирует развивать сотрудничество с Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru