Переговоры по Ливии в Москве завершились без подписания соглашения

13 января 202019:11

Участники вооруженного конфликта в Ливии в ходе переговоров в Москве не смогли подписать соглашение о перемирии. Об этом РИА Новости сообщил советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи.

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Переговоры с участием представителей конфликтующих сторон, а также Минобороны и МИД России и Турции, продолжались больше шести часов.

Ранее в Москву прибыли главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж.

При этом телеканал Al Arabia ранее сообщил, что переговорный процесс фактически был сорван из-за позиции Сараджа.

Отметим, что начать мирные переговоры участников ливийского конфликта на прошлой неделе призвали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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