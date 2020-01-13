Переговоры по Ливии в Москве завершились без подписания соглашения

Переговоры с участием представителей конфликтующих сторон, а также Минобороны и МИД России и Турции, продолжались больше шести часов.

Ранее в Москву прибыли главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж.

При этом телеканал Al Arabia ранее сообщил, что переговорный процесс фактически был сорван из-за позиции Сараджа.

Отметим, что начать мирные переговоры участников ливийского конфликта на прошлой неделе призвали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

