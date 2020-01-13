Переговоры по Ливии в Москве завершились без подписания соглашения
Участники вооруженного конфликта в Ливии в ходе переговоров в Москве не смогли подписать соглашение о перемирии. Об этом РИА Новости сообщил советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи.
Переговоры с участием представителей конфликтующих сторон, а также Минобороны и МИД России и Турции, продолжались больше шести часов.
Ранее в Москву прибыли главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж.
При этом телеканал Al Arabia ранее сообщил, что переговорный процесс фактически был сорван из-за позиции Сараджа.
Отметим, что начать мирные переговоры участников ливийского конфликта на прошлой неделе призвали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
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