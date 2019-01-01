Переговоры по Курилам продолжают осложнять сотрудничество России и Японии

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с премьером Японии Синдзо Абэ в ходе саммита «Большой двадцатки» заявил о том, что между странами налаживается диалог по заключению мирного договора, информирует РИА «Новости».

Президент РФ отметил перспективы сотрудничества в ядерной энергетике. Премьер Японии, в свою очередь, - об участии его страны в развитии туризма и переработке отходов на территории Южных Курил.

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов рассказал в беседе с НСН об ожиданиях японской стороны по поводу урегулирования территориальной принадлежности островов Южных Курил и подписания исторического документа на G20.

«Истекшие полгода показали, что позиции России и Японии далеки друг от друга по части территориальной проблемы. Надежды японской стороны оказались завышенными, никакого исторического документа подписано не было, переговоры фактически зашли в тупик. Слава богу, что стороны не разбежались, достигнуты общие договоренности. Это и хорошо. Будем развивать отношения с Японией в других сферах – в экономике, по международной проблематике, людских обменах. Пойдут переговоры о совместном хозяйственном освоении южнокурильских островов», - отметил эксперт.

Валерий Кистанов напомнил, что и в этом вопросе возникли проблемы, связанные с юридическим основанием сотрудничества двух стран.

«Японцы говорят, что не будут заниматься экономикой Южных Курил на основании российских законов. Потому что это косвенно подтвердит признание ими российского суверенитета над островами, что противоречит позиции Японии. А наша позиция известна. Южные Курилы по праву принадлежат России по итогам Второй мировой войны. И Япония в качестве главного шага к подписанию мирного договора должна признать российский суверенитет над всеми четырьмя островами.

Был создан специальный переговорный механизм, о котором ранее договорились Путин и Абэ на полях G20 в Аргентине. Скорее всего, далее переговоры будут идти за закрытыми дверями. Если будут достигнуты какие-то решения, значит, Путин и Абэ осветят их своими подписями на предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке», - заявил собеседник НСН.