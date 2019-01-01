Саммит в Осаке прорывов не сулит

За время президентства Дональда Трампа в российско-американских отношениях вопросов накопилось едва ли не больше, чем их было до его прихода к власти. Сами же отношения, по оценке Владимира Путина, сейчас хуже, чем когда бы то ни было. Так что тем для обсуждения на потенциальной встрече двух лидеров как по двусторонней, так и по мировой повестке более чем достаточно. Другое дело, что в условиях фактически начавшейся в США предвыборной кампании эта встреча для Трампа может оказаться опасной. А потому шансы на сколько-нибудь содержательные ее итоги невелики, - заявил в эфире НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«Любой жест Трампа в сторону улучшения отношений с Россией будет немедленно воспринят как предательство, измена, подтверждение сговора. Поэтому Трампу нужно быть очень осторожным. Скорее всего, будут некие общие фразы».

Подтверждением тому могут служить и слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, согласно которым, никаких документов к подписанию не готовится.

Еще одним важным событием на саммите G-20 в Осаке обещает стать встреча Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абэ. Двусторонние отношения давно осложняет отсутствие мирного договора из-за территориального спора вокруг Южных Курил. Токио настаивает на условиях Трактата о торговле и границах 1855 года, по которому Японии должны отойти все четыре острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва напоминает, что все четыре острова отошли России по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними обсуждению не подлежит. В сентябре прошлого года к изумлению японской стороны Владимир Путин предложил заключить мирный договор без предварительных условий. Как отмечает «РИА Новости», стороны приступили к переговорам по заключению мира, но при этом совместная хозяйственная деятельность на Курилах застопорилась. Поскольку в вопросе принадлежности Южных Курил стороны остаются на диаметрально противоположных позициях, саммит в Осаке вряд ли станет прорывом.

