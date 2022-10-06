Матвиенко призвала к переговорам парламенты России и Украины

По её словам, весной в Стамбуле почти удалось достичь договорённостей, однако Украина, «очевидно, находясь под внешним управлением», отказалась от них.

Взяв слово на саммите парламентов G20 она призвала парламенты России и Украины к переговорам и предложила начать их безотлагательно.

«Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской «двадцатки» сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договорённости», - сказала Матвиенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает RT.