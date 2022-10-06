Матвиенко призвала к переговорам парламенты России и Украины
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия всегда выступала за диалог и мирное политическое решение российско-украинского кризиса, сообщает РИА Новости.
По её словам, весной в Стамбуле почти удалось достичь договорённостей, однако Украина, «очевидно, находясь под внешним управлением», отказалась от них.
Взяв слово на саммите парламентов G20 она призвала парламенты России и Украины к переговорам и предложила начать их безотлагательно.
«Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской «двадцатки» сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договорённости», - сказала Матвиенко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает RT.
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