Переговоры Лаврова с вице-президентом Венесуэлы начались в Турции

Отмечается, что Лавров намерен обсудить двусторонние отношения, а также международную повестку.

Ранее Сергей Лавров на форуме провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Политолог Алексей Чадаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переговоры глав МИД России и Украины в Анталье могут привести к началу диалога между главами обоих государств.

