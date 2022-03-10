Переговоры Лаврова с вице-президентом Венесуэлы начались в Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях дипломатического форума начал переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что Лавров намерен обсудить двусторонние отношения, а также международную повестку.

Ранее Сергей Лавров на форуме провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Политолог Алексей Чадаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переговоры глав МИД России и Украины в Анталье могут привести к началу диалога между главами обоих государств.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Сергей ЛавровПереговорыРоссия
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