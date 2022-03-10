Песков: Главы МИД России и Украины обсудят возможность переговоров Путина и Зеленского
Киев регулярно выходит на Москву с предложениями о переговорах российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, на данный момент этот вопрос находится на этапе обсуждений министров иностранных дел двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, процесс организации переговоров находится на этапе обсуждения главами МИД России и Украины. Песков отметил, что нужно дождаться итогов переговоров министров иностранных дел двух стран, чтобы понять, о чем они договорились.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что от переговоров министров иностранных дел России и Украины все ждут результативных ответов, и у украинской стороны нет другого выхода, кроме как согласиться на нейтральный статус государства.
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