Песков: Главы МИД России и Украины обсудят возможность переговоров Путина и Зеленского

По его словам, процесс организации переговоров находится на этапе обсуждения главами МИД России и Украины. Песков отметил, что нужно дождаться итогов переговоров министров иностранных дел двух стран, чтобы понять, о чем они договорились.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что от переговоров министров иностранных дел России и Украины все ждут результативных ответов, и у украинской стороны нет другого выхода, кроме как согласиться на нейтральный статус государства.

