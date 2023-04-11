«Передел истории!»: В Совфеде исключили объединение Украины и Польши в одну страну
Последствия у объединения двух стран будут самые разнообразные, Зеленский и Дуда этого не понимают, отметил в эфире НСН сенатор Григорий Карасин.
Украина и Польша не смогут объединиться и стать одним государством, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью НСН. По его словам, у такой инициативы будет огромное количество оппонентов как в Польше, так и в Украине.
Ранее член Совфеда РФ Алексей Пушков заявил, что после визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву в Польше четко стала прорисовываться ее заветная мечта — подчинение Украины в виде конфедерации и превращение в «сверхдержаву Восточной Европы». В свою очередь обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе выразил мнение, что Украина могла бы стать частью «большого и сильного польского государства». Григорий Карасин отметил, что полное объединение двух стран исключено.
«К этой теме я бы подходил очень сдержанно и осторожно. Все эти версии насчет быстрого соединения Украины и Польши будут иметь огромное количество оппонентов как в самой Украине, так и в Польше. Это вопрос передела истории… К нему надо подходить очень осторожно, взвешивая все факторы. Ни Зеленскому, ни нынешнему руководству это не свойственно. Они люди быстрые на приговоры и суждения, как правило, ошибаются. Последствия у этого будут самые разнообразные. Видимой перспективы такого объединения, по крайней мере полного, не будет. Это все политологические измышления и воображения», - сказал Карасин.
Ранее автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась заявил, что Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву пообещал отдать Польше часть территории страны в обмен на помощь при контрнаступлении. По его словам, если контрнаступление не пройдет успешно, то территории Западной Украины перейдут соседнему государству.
При этом белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью «Радиоточке НСН» отмечал, что у Польши сейчас, как им кажется, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную часть страны.
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