«Передел истории!»: В Совфеде исключили объединение Украины и Польши в одну страну

Украина и Польша не смогут объединиться и стать одним государством, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью НСН. По его словам, у такой инициативы будет огромное количество оппонентов как в Польше, так и в Украине.

Ранее член Совфеда РФ Алексей Пушков заявил, что после визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву в Польше четко стала прорисовываться ее заветная мечта — подчинение Украины в виде конфедерации и превращение в «сверхдержаву Восточной Европы». В свою очередь обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе выразил мнение, что Украина могла бы стать частью «большого и сильного польского государства». Григорий Карасин отметил, что полное объединение двух стран исключено.