Падение доходов и ослабление элит: Политологи о слиянии Архангельской области и НАО

О совещании по теме возможного слияния Архангельской области и НАО на минувшей неделе писал «Коммерсантъ». Источник издания назвал совещание экстренным и объяснил его проблемами с бюджетным обеспечением этих регионов. Доходы Ненецкого АО, региона-донора, от нефтедобычи в перспективе снизятся из-за падения котировок, бюджет Архангельской области тоже прогнозируется дефицитным. Собеседник РБК утверждает, что объединение будет выгодно НАО как раз по этой причине.

Цыбульский — экс-глава НАО, исполнять обязанности губернатора Архангельской области он начал со 2 апреля. Его предшественник Игорь Орлов проработал на этом посту 8 лет и покинул должность в разгар борьбы с коронавирусом. Политологи в связи с этим вспомнили протесты против мусорного полигона Шиес, с которыми Орлов так и не справился.

«Губернатор Архангельской области последний год оказывался на передовой скандалов и различных информационных всплесков, связанных с размещением в регионе полигона мусорных отходов Шиес и он довольно слабо себя проявил в ходе этих информационных войн. Кроме того он несколько раз оказывался в центре скандалов связанных с не очень удачным комментированием тех или иных инициатив граждан. Это тоже вызывало дополнительный негатив», - заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в эфире НСН.

Источники РБК уже тогда говорили, что Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО. Это регион-матрёшка: НАО является составной частью Архангельской области, но при этом самостоятельным субъектом. Они были самостоятельными до 2007 года, пока руководители области и округа не подписали протокол о передаче части полномочий НАО Архангельской области, в том числе по исполнению консолидированного бюджета.

«Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотели объединить в единый субъект России еще пять лет назад, но тогда вмешались влиятельные нефтяники и процесс был остановлен. Теперь когда активно развивается Арктика, такое объединение выгодно участникам этого проекта», - написал в своем телеграм-канале «Политджойстик» политтехнолог Марат Баширов.

Он также отметил, что объединение двух субъектов поддерживает полпред президента Юрий Трутнев. В бытность Трутнева губернатором Пермской области прошёл референдум о её объединении с Коми-Пермяцким АО, напомнил Баширов. Он также видит интригу в вопросе о дате проведения референдума о слиянии двух регионов. Он может пройти как до губернаторских выборов (напомним, Цыбульский и Бездудный — врио), так и после, с повторными выборами главы объединённого субъекта.

Директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов в интервью информагентству «Регион 29» также отметил, что слияние регионов должно быть поддержано местными жителями на референдуме. Против объединения на протяжении 2000-х годов выступали жители НАО. По мнению Климанова, именно они могут финансово пострадать: в НАО уровень зарплат, в том числе у бюджетников, сейчас выше, а он привязан к среднему по региону. Кроме того, свои позиции может потерять политическая элита округа, отмечает эксперт.

Вместе с тем, объединение - это плюс с точки зрения бюджетной обеспеченности, признаёт Климанов. Единый крупный субъект РФ более интересен для инвесторов, говорит он. С его точки зрения, плюсов от слияния всё же больше, чем минусов.

Между тем, политические Telegram-каналы уже обсуждают, какие ещё регионы могут объединиться. «После объединения Архангельска с НАО, объединение ЕАО с Хабаровским краем и изгнание Фургала (хабаровский губернатор от ЛДПР — прим. НСН) в Москву», - предполагают авторы канала «BRIEF/НЕЗЫГАРЬ».

